Fifa anuncia mudanças nas regras do Mundial de Clubes A Fifa mudou mais uma vez as regras para o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, a entidade anunciou que o campeonato passará a incluir uma partida eliminatória entre o representante da Oceania e o campeão do país organizador (que neste ano será novamente o Japão). Com isso, a entidade pretende aumentar o número de freqüentadores no evento. De quebra, seria uma forma de evitar que uma equipe "fraca" disputasse a competição, já que os times australianos jogam a Copa Asiática - os clubes da Nova Zelândia seriam os únicos rivais mais fortes da Oceania. A entidade também descartou aumentar o número de participantes, dando uma vaga para o atual campeão do Mundial, que é o Internacional. Assim, o evento contará com os campeões de cada uma das seis competições continentais - exceto o da Oceania, que terá de participar da eliminatória. Em 2000, o Corinthians ganhou no Brasil o primeiro Mundial organizado pela Fifa. O São Paulo, em 2005, foi o segundo ganhador, seguido pelo Internacional, atual campeão.