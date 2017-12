Fifa anuncia o melhor do mundo na 2ª A Fifa irá anunciar na próxima segunda-feira, numa festa de gala em Zurique, o jogador que foi escolhido o melhor do mundo em 2001. O inglês David Beckham, do Manchester United, o espanhol Raúl Gonzalez e o português Luis Figo, ambos do Real Madrid, concorrem ao prêmio. A eleição já foi realizada e contou com a participação de 130 treinadores de seleções nacionais. Este ano também será eleita pela primeira vez a melhor jogadora do mundo. Concorrem ao prêmio a chinesa Su Wen e as norte-americanas Mia Hamm e Tiffany Milbrett. O prêmio de melhor jogador do mundo foi instituído pela Fifa em 1991. Desde então, três brasileiros já foram eleitos: Romário (94), Ronaldo (96 e 97) e Rivaldo (99).