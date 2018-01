Fifa anuncia punições a Rooney, Cufré e Maxi Rodríguez O Comitê Disciplinar da Fifa informou, neste sábado, que o atacante inglês Wayne Rooney foi suspenso por dois jogos oficiais, e multado em 5 mil francos suíços, por sua expulsão na partida entre Inglaterra e Portugal, válida pelas quartas-de-final desta Copa. Rooney foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo daquele jogo, depois que o árbitro argentino Horácio Elizondo considerou que ele pisou propositalmente no zagueiro português Ricardo Carvalho. Assim, o atacante vai desfalcar a Inglaterra nos jogos contra Andorra (dia 2 de setembro, em Manchester) e Macedônia (dia 6 de setembro, naquele país), válidos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2008. A Fifa decidiu, também, suspender o zagueiro argentino Leandro Cufré por quatro jogos oficiais e multá-lo em 10 mil francos suíços, em virtude de sua participação nos incidentes que aconteceram ao final da partida entre Alemanha e Argentina, também pelas quartas-de-final, que foi definida nos pênaltis. Por sua vez, seu companheiro de seleção, Maxi Rodríguez, foi punido com uma suspensão de duas partidas oficiais e multado em 5 mil francos suíços por sua participação nos mesmos incidentes.