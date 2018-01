Fifa anuncia recorde de jogos A Fifa anunciou nesta segunda-feira que em 2004 foi estabelecido o recorde de partidas internacionais entre seleções. Foram disputados nada menos do que 1066 jogos, dos quais 45% foram amistosos, 40% valeram pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 e os outros 15% corresponderam a torneios continentais como a Copa América e a Eurocopa. O recorde anterior era de 2003, quando houve 1044 jogos entre seleções. Dentre as 205 seleções filiadas à Fifa, 184 entraram em campo pelo menos uma vez ano passado. A que mais jogou foi Bahrein: 33 partidas. O Brasil disputou 19 jogos.