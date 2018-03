Fifa anuncia suspensão provisória da seleção do Iraque

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que a federação iraquiana de futebol está suspensa provisoriamente de jogos oficiais pelo período de um ano. O motivo alegado pela entidade máxima do esporte, durante encontro em Sydney, na Austrália, é a interferência política no futebol do país. Na semana passada, um decreto governamental dissolveu o comitê olímpico iraquiano, bem como todas as federações esportivas nacionais. A Fifa afirmou que aguarda explicações para rever sua posição. De acordo com o comitê executivo da entidade, a punição pode ser cancelada caso o governo iraquiano envie uma confirmação por escrito afirmando que o decreto foi anulado. Joseph Blatter, presidente da Fifa, disse que já pediu ao governo pela anulação do decreto, e mostrou confiança na possibilidade de rever a suspensão. Caso não seja possível e a sanção seja mantida, o Iraque ficará fora dos próximos jogos das Eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2010. O Iraque tem seu próximo confronto no torneio marcado justamente contra a Austrália, no próximo domingo. As duas equipes ocupam o Grupo 1 asiático, junto de Catar e China. A Austrália lidera a chave com quatro pontos em dois jogos; o iraquianos são os lanternas, com um.