Fifa apóia Wada e garante futebol em Atenas O presidente da Fifa, Joseph Blatter, assinou nesta sexta-feira, durante o congresso da entidade em Paris, uma declaração de apoio ao código da Agência Mundial Antidoping (Wada), o que deve assegurar a continuação do futebol como esporte olímpico e sua presença nos Jogos de Atenas - as federações que não adotassem o código mundial antidoping corriam o risco de ver seus esportes banidos da Olimpíada. O documento assinado por Blatter, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, e o presidente da Wada, Dick Pound, destaca o "suporte incondicional da Fifa à luta contra o doping" e o "respeito ao código mundial antidoping", o que não significa a aceitação de todos os seus termos. O código da Wada, aprovado pelas federações internacionais e governos de todo o mundo em 2003, estabelece regras únicas no combate a substâncias que melhoram o desempenho, válidas para todos os esportes e todos os países, com o que a Fifa não concorda. A declaração assinada nesta sexta-feira é a primeira demonstração de que Fifa e Wada chegaram a um acordo, com concessões de ambas as partes - a assinatura do código mundial antidoping será em Zurique, segundo Blatter, "em cerimônia oficial com a presença da Wada", antes da Olimpíada. "Estou feliz por dizer que, depois de longas deliberações e a defesa de nosso ponto de vista ético e legal quanto ao controle antidoping, podemos assinar o código da Wada", declarou Blatter. Como resultado das "longas deliberações", a Fifa terá autonomia para analisar cada caso individualmente e estabelecer as punições que julgar adequadas, em vez de seguir as diretrizes da Wada, que estabelecem suspensão mínima de dois anos para ofensas mais graves. Por seu lado, a Wada mantém o direito de recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS) se entender que a Fifa foi tolerante em demasia em determinado caso. Agora, a única federação que ainda não adotou o código da Wada é a União Internacional de Ciclismo.