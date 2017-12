Fifa aposta no Mundial de Clubes anual O Mundial de Clubes será disputado anualmente a partir de 2005, segundo decidiu, neste domingo, o Comitê Executivo da Fifa, em Londres. ?Hoje sou um homem feliz porque encontramos uma solução?, afirmou o presidente Joseph Blatter, que ainda não sabe onde e em que data será disputada a segunda edição da competição. A primeira foi disputada no Brasil, em 2000, e o Corinthians foi campeão. O Mundial começará com uma primeira fase em que jogarão os campeões da Ásia, África, Concacaf e Oceania. Os dois ganhadores passam para a semifinal quando enfrentarão os campeões da Europa e da América do Sul. A competição terá oito dias de duração.