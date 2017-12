Fifa ?apresenta? Mundial ao São Paulo O II Campeonato Mundial de Clubes da Fifa começou nesta sexta-feira para o São Paulo. Numa solenidade realizada no salão nobre do clube, representantes da Fifa fizeram hoje o convite oficial ao Tricolor. Os dirigentes da entidade que comanda o futebol informaram sobre detalhes da competição e apresentaram ao clube brasileiro o troféu que estará em jogo no torneio. Além do troféu, a Fifa lançou a promoção "Super fã", na qual a entidade sorteia um torcedor (com acompanhante) de cada equipe que disputará o Mundial para acompanhar seu time no Japão. O São Paulo aproveitou a ocasião para lançar os uniformes que serão utilizados pela equipe no torneio. A pouco mais de um mês da estréia, o grupo que vai ao Japão ainda não está definido pelo técnico Paulo Autuori. Até o dia 27 de novembro, o treinador poderá fazer alterações.