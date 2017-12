Fifa apresenta pôster da Copa de 2002 A Fifa apresentou nesta sexta-feira, na sede coreano do Comitê Organizador da Copa do Mundo do Japão e da Coréia do Sul, em Seul, o pôster oficial do Mundial de 2002. Criado por artistas dos dois países, entre eles o japonês Sogen Hirano e o sul-coreano Byun Choo Suk, o pôster representa um campo de futebol desenhado com traços da caligrafia característica do leste da Ásia. Segundo o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o desenho é, sem dúvida, "original e elegante, digno da primeira Copa do Mundo a ser disputada na Ásia e em dois países diferentes".