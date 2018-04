Fifa apresenta pôster oficial da Copa do Mundo de 2010

A Fifa divulgou nesta sexta-feira o pôster oficial da Copa de 2010, imagem que, segundo o presidente da entidade, o suíço Joseph Blatter, tem o intuito de representar o continente e expressar um sentido de esperança. Veja também: Sul-africanos terão ingressos mais baratos para Copa de 2010 "Não há problema em reconhecer que é a África", disse Blatter no ato de apresentação que aconteceu em Durban, local no qual acontecerá o sorteio das Eliminatórias da Copa de 2010. O pôster foi escolhido por votação popular na África do Sul entre os três candidatos, a partir de uma campanha que começou em setembro. Os patrocinadores o chamaram de "simples e icônico" e um exemplo da relação entre o futebol e a África.