Fifa aprova e Copa Verde terá cartão verde em estímulo a fair play

A Copa Verde, torneio regional que envolve equipes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santos, terá uma novidade na temporada 2017. Um ano depois de solicitar à Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conseguiu autorização para utilizar o cartão verde.

Diferente dos cartões vermelho e amarelo, o verde não fará nenhuma diferença na partida, nem é punitivo. Ele será dado aos jogadores que tiverem atitudes de fair play. De acordo com a CBF, "o cartão verde é uma homenagem pública aos esportistas que lutam por seus objetivos oferecendo bons exemplos às crianças e jovens".

Ainda segundo a CBF, o presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Marcos Marinho, encaminhou os cartões e as devidas orientações a todos os árbitros que vão atuar na competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A divulgação da autorização para o uso do cartão verde vem um dia depois de os jogadores do Palmeiras não interferirem contra a expulsão de Gabriel, do Corinthians, que recebeu o cartão vermelho no clássico por engano. O atacante Keno, do Palmeiras, apontou acintosamente para o volante rival, mas depois admitiu que não sabia de quem havia sofrido a falta.

A Copa Verde terá a participação de Ceilândia-DF, Luverdense-MT, Galvez-AC, Paysandu, Operário-MS, Luziânia-DF, Fast Club-AM, Santos-AP, Tocantins, Rio Branco-ES, Rondoniense, Cuiabá, Atlético-AC, Remo, São Raimundo-RR e Águia de Marabá-PA. O torneio, mata-mata, começa em 4 de março e vai até 17 de maio.