Fifa aprova segurança dos estádios da Copa O responsável pela segurança nos estádios da Fifa, Walter Gagg, declarou nesta terça-feira que está satisfeito com as condições de segurança dos estádios alemães que vão receber jogos da Copa do Mundo. Assim, ele rebate a análise feita pela Fundação Warentest, que revelou ter encontrado graves falhas de segurança nos estádios de Gelsenkirchen, Kaiserslautern e Frankfurt. Durante uma conferência realizada no 9ª Congresso Europeu de Polícia, em Berlim, Walter Gagg debateu com autoridades da Alemanha e afirmou que os estádios do Mundial são seguros e que as críticas da Warentest teriam relação com a infra-estrutura. Principal estádio da Copa, o Olímpico de Berlim foi criticado por ter uma fossa de 2,7 metros entre o campo e as tribunas - que na opinião da Warentest é um grande risco para os torcedores em caso de situação de pânico. Por isso, as autoridades alemãs anunciaram nesta terça-feira que serão construídas 20 pontes sobre a fossa, para atender as exigências da Warentest.