Fifa assina código antidoping da WADA O presidente da Fifa, Joseph Blatter, assinou, nesta sexta-feira, durante congresso, em Paris, o Código Antidoping da Agência Mundial Antidoping (WADA). A presença no código é um quesito exigido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a todas as federações para que tomem parte da entidade máxima do esporte olímpico. Com a inclusão da Fifa, a única federação internacional que segue fora do código é a do ciclismo. A condição imposta pela entidade máxima do futebol foi a de que haverá um tratamento individualizado para cada caso no futebol.