Fifa assustada com mortes no futebol A morte do zagueiro Serginho reforça uma discussão que está em curso na Fifa desde 2000: os efeitos do desgaste mental e físico dos jogadores com o número excessivo de jogos por temporada. A entidade coloca o tema como crítico e propõe redução drástica no número de jogos. No Congresso de Medicina Esportiva que será organizado pela Fifa de quarta a sábado em Cancún, o tema central será a morte súbita dos jogadores. Nicolás Zazur, médico presidente executivo do congresso em Cancún, confirmou que a morte de Serginho obriga congressistas a discutir o assunto com profundidade. "Dedicaremos um dia ao tema da morte súbita de jogadores para unificar critérios e propor à Fifa melhores exames (médicos) prévios aos jogadores. Não se pode permitir que corram risco de vida." No início de outubro, o Comitê Executivo da Fifa já havia resolvido reduzir os jogos a partir de 2006. A decisão foi tomada com base em estudos de técnicos, médicos e especialistas. Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção e observador da Fifa, é favorável à redução de jogos. "As exigências do futebol de hoje beiram o absurdo. O jogador é submetido a todo tipo de pressão. Disputar mais de 70 partidas por ano é inadmissível", disse o técnico em recente entrevista ao Jornal da Tarde. "Hoje, o desgaste é anormal. A mídia e o marketing também exercem pressão demasiada. E têm os contratos, patrocinadores, empresários..." Joseph Blatter, presidente da Fifa, espera que no próximo congresso da entidade, dia 18 de dezembro, em Zurique, seja definido o número máximo de jogos por ano que cada atleta deve cumprir. "Os jogadores estão cansados. Queremos menos partidas. A Fifa vai interferir para que isso aconteça."