Fifa atende pedido dos europeus A reunião desta sexta-feira do Comitê Executivo da Fifa também rendeu decisões sobre o calendário internacional. A mais importante significa uma vitória dos clubes europeus na eterna briga contra as federações sul-americanas, especialmente a CBF: entre setembro deste ano e dezembro de 2005 os clubes não precisarão liberar seus jogadores para nenhum amistoso de seleção que seja disputado fora da Europa. Assim, se a CBF marcar um amistoso na Ásia, por exemplo, o técnico Carlos Alberto Parreira terá de recorrer aos jogadores que atuam no Brasil para montar a seleção. E sem estrelas como Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos, a CBF dificilmente conseguirá cotas de US$ 1,2 milhão como a que recebeu pelo amistoso de fevereiro na China ou de US$ 800 mil, como a do jogo de novembro contra a Coréia do Sul. Também ficou acertado que nas Eliminatórias Sul-Americanas haverá sete ?rodadas duplas? para reduzir o número de viagens dos jogadores que atuam na Europa. Eles virão para a América do Sul, disputarão duas partidas seguidas e voltarão. Com isso, ao invés de 18 farão 11 viagens em dois anos. A Confederação Africana de Futebol também dará sua contribuição para reduzir o número de jogos internacionais. As Eliminatórias para a Copa da África de 2006 servirão como classificatório para o Mundial. Numa tentativa de harmonizar o calendário de jogos de seleções com o de clubes, a Fifa divulgou todas as datas reservadas para amistosos e partidas oficiais de seleções entre agosto de 2004 e novembro de 2008. Os clubes terão de liberar os jogadores cinco dias antes de uma partida oficial e 48 horas antes de um amistoso.