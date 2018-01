Fifa autoriza mudança na eliminatória O comitê executivo da Fifa autorizou nesta terça-feira a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) iniciar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, já no próximo ano (2003), ao invés de ter que esperar até 2004, como será com as demais confederações. ?Começaremos em 2003?, confirmou Julio Grondona, vice-presidente da Fifa e presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA). Ásia, Oceania, Concaf e Uefa iniciam os jogos no dia 28 de fevereiro de 2004. Segundo o calendário proposto pela Conmebol, os jogos entre as seleções - no sistema de todos contra todos - terão início em agosto de 2003, com cinco jogos neste ano, sete em 2004 e o restante em 2005. Uma maneira de reduzir os atritos com os clubes europeus na convocação dos jogadores sul-americanos que atuam no Velho Continente. Calendário - As datas para os jogos em 2003 se darão em 19/20 de agosto, 6/7 e 10/11 de setembro, 10/11 de outubro e 15/16 de novembro. Em 2004, nos dias 17/18 de fevereiro, 30/31 de março, 27/28 de abril, 17/18 de agosto, 4/5 de setembro, 9/10 de outubro e 16/17 de novembro. Para 2005, a Fifa ainda não estabeleceu um cronograma de datas.