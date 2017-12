Fifa autoriza mudanças nas seleções de Portugal e Ucrânia As seleções de Portugal e da Ucrânia conseguiram nesta terça-feira da Fifa a permissão para substituir jogadores machucados que estavam na lista oficial para a Copa do Mundo. A Espanha também quer trocar um jogador que está machucado. Na seleção da Ucrânia, o zagueiro Serhiy Fedorov, que quebrou o quadril em uma partida pelo Dínamo de Kiev, foi substituído por Oleksandr Iatsenko, de 21 anos, que joga na mesma posição. Já a seleção de Luiz Felipe Scolari trocou o terceiro goleiro Bruno Vale, que se machucou na disputa do Campeonato Europeu sub-21, por Paulo Santos, do Sporting de Braga. A Espanha vai pedir permissão à Fifa para trocar o lateral Asier del Horno, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo durante um treino, semana passada. Para o seu lugar deverá ser chamado o argentino naturalizado espanhol Mariano Pernía, do Getafe. A Fifa vai enviar um médico para avaliar a situação de Del Horno. As seleções podem mudar as listas de convocados até 24 horas antes de sua estréia na Copa, mas devem enviar documentos comprovando a necessidade da substituição.