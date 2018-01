Fifa cancela festa de abertura da Copa A Fifa e o Comitê Organizador da Copa anunciaram nesta sexta-feira que a cerimônia de abertura do Mundial da Alemanha, prevista para acontecer em 7 de junho, foi cancelada devido a problemas técnicos no gramado do estádio Olímpico de Berlim. A justificativa é que o local não poderia ser recuperado a tempo para o primeiro jogo do Brasil na competição, contra a Croácia, no dia 13. A Copa de 2006 teria uma cerimônia de abertura diferente. No dia 7 de junho, em Berlim, aconteceria uma verdadeira festa de gala, com show de estrelas mundiais da música e uma produção com custo estimado de US$ 29 milhões. Depois, no dia 9, em Munique, antes do jogo de abertura entre Alemanha e Costa Rica, seria realizada uma simples e tradicional cerimônia. Agora, com o cancelamento da festa de gala do dia 7 de junho, em Munique, o Mundial da Alemanha terá só a mesma cerimônia de abertura das últimas edições da Copa. ?Não foi fácil para a Fifa cancelar a cerimônia de abertura tão tarde, mas devemos priorizar o ato esportivo?, declarou Joseph Blather, no comunicado oficial da entidade. A Fifa também descartou qualquer possibilidade de transferir a abertura para outro local. Já para a próxima Copa, na África do Sul, em 2010, a entidade revelou que vai estudar a viabilidade para a realização dessa festa de gala na abertura do torneio.