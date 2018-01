Fifa cancela shows em Berlim por causa de fortes chuvas A forte chuva que caiu nesta sexta-feira na cidade de Berlim fez com que os Comitê Organizador suspendesse o show que, sob o lema "A África nos chama", serviria de ponte entre a despedida do Mundial da Alemanha e a chegada do da África do Sul de 2010. A apresentação, que seria realizada em frente ao Portão de Brandeburgo, foi cancelada pela Fifa por razões de segurança, já que o espaço dedicado ao público para acompanhar jogos por telões durante a Copa, e onde ficava o palco dos shows, estava alagado. O evento iria contar com a presença do secretário-geral da Organização das Noções Unidas (ONU), Kofi Annan, dos presidentes da África do Sul, Thabo Mbeki, da Fifa, Joseph Blatter, e do comitê, Franz Beckenbauer. Uma videoconferência com o ex-presidente sul-africano e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, também iria ocorrer. Os shows seriam feitos pela brasileira Ivete Sangalo e pelos grupos Die Fantastischen Vier, Wir sind Helden, Xavier Naidoo, Sean Paul, Youssou N´dour e os sul-africanos Freshly Ground.