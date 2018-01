Fifa celebra dia contra o racismo A Fifa pretende celebrar o dia contra a discriminação no futebol durante a Copa das Confederações, na Alemanha, e o Campeonato Mundial Juvenil, na Holanda, torneios previstos para a segunda quinzena de junho. Nos dias 24 e 25 de junho - durante as quartas-de-final do Mundial Juvenil e 25 e 26, nas semifinais da Copa das Confederações - os capitães das equipes farão uma declaração de repúdio à discriminação no futebol e na sociedade, numa postura clara de dizendo "não ao racismo". Além disso, as equipes exibirão um cartaz com a mensagem "Diga não ao racismo", como parte do protocolo oficial que antecederá o jogo.