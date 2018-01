Fifa chega para o sorteio na Coréia O representante da Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa), o secretário-geral, Michel Zen-Ruffinen, chegou nesta terça-feira na Coréia do Sul para prensenciar o sorteio da Copa das Confederações, que será disputada nas mesmas sedes da Copa do Mundo de 2002. As chaves serão anunciadas nesta quinta-feira na Ilha de Cheju. De 30 de maio a 10 de junho a competição vai reunir México, atual campeão da competição; Brasil, número 1 do ranking da entidade; França, campeã da Copa de 1998 e as anfitriãs Coréia do Sul e Japão, além de Camarões, Canadá e Austrália. Inspeção - Um dos vice-presidentes da Fifa, o italiano Antonio Matarrese, também está no país para comandar uma subdelegação da entidade que vai inspecionar os locais onde os estádios para abrigar o mundial serão construídos. Os mesmos inspetores estiveram no Japão com semelhante objetivo e deram parecer favorável aos trabalhos realizados pelos japoneses e expressaram a sua satisfação com a infra-estrutura apresentada.