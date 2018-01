Fifa: clubes europeus pregam boicote Os clubes europeus decidiram abrir guerra contra a Copa das Confederações, competição organizada pela Fifa e que está marcada para o período de 18 a 29 de junho na França. Irritados por ficarem seguidamente sem seus principais jogadores, os 102 clubes integrantes da Uefa ameaçam não liberar seus atletas para as seleções. "Os jogadores não são joguetes. São atletas profissionais e a idéia é de de não liberá-los. A temporada começa no dia 7 de julho e para estarem nas melhores condições - para o bem das equipes e dos seus torcedores - devem descansar?, declarou hoje, o vice-presidente do Arsenal, David Dein, ao final da reunião de dois dias, realizada pelos clubes em Nyon. Equipes integrantes do G-14 - entidade independente que reúne os 18 maiores clubes do continente - expressaram sua intenção de dialogar com a Fifa sobre a conveniência de extinção da competição. Neste ano, participam da Copa da Copa das Confederações as seleções do Brasil, Colômbia, Camarões, Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Turquia. O G-14 também faz oposição ao Mundial de Clubes, cuja segunda edição está marcada para 2005.