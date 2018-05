Fifa coloca brasileiro na lista dos árbitros de vídeo para a Copa

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista com 13 árbitros que atuarão exclusivamente como assistente de vídeo (VAR) na Copa do Mundo da Rússia. Entre os escolhidos, há um brasileiro: Wilton Sampaio.

Além dele, a Conmebol terá mais dois representantes: Gery Vargas, da Bolívia, e o argentino Mauro Vigliano. Outros nove são vinculados à Uefa e um da Ásia. De acordo com comunicado da Fifa, a seleção do grupo se baseou na experiência com árbitros de vídeo nas competições de suas federações e confederações, além dos cursos preparatórios que serviram para "ampliar os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse novo sistema", informou.

Os 13 árbitros selecionados também poderão contar com a ajuda de outros árbitros e assistentes selecionados para a Copa do Mundo. A ideia é formar em cada partida uma comissão para analisar os vídeos.

A Fifa nas últimas duas semanas realizou na Itália seminários com árbitros de todas as confederações. Todas as partidas da Copa contarão com auxílio de um árbitro de vídeo e três assistentes, denominados pela entidade como AVAR 1, AVAR 2 e AVAR 3.