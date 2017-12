Fifa começa a escolher sede de 2010 A Fifa iniciou nesta quarta-feira a campanha para escolher a sede da Copa do Mundo de 2010, convidando os países africanos a apresentar as candidaturas. Será a primeira vez que o Mundial será no continente africano. A partir da Copa de 2010, a entidade que comanda o futebol mundial realizará um rodízio para definir as sedes das Copas. As 52 associações da Confederação Africana de Futebol foram informadas por uma carta enviada pela Fifa que terão até o dia 31 de dezembro para demonstrar interesse pela candidatura. Se o interesse for confirmado, os países dispostos a sediar a Copa do Mundo terão até o dia 30 de abril para confirmar a candidatura. E, em seguida, deverão apresentar projetos concretos até dia 31 de agosto. A escolha da sede será em maio de 2004. Por muito pouco o continente africano não foi sede já para o próximo Mundial, em 2006. A África do Sul perdeu por apenas um voto, 12 a 11, para a Alemanha. No último instante da votação, o representante neozeolandês mudou o voto, elegendo a Alemanha como sede da Copa do Mundo. Copa das Confederações ? Surpresa no último Mundial, quando terminou na terceira colocação, a Turquia aceitou convite feito pela Fifa e disputará a competição, que será realizada entre os dias 18 e 29 de junho do ano que vem. A Turquia entrará na vaga da Alemanha, que desistiu do torneio. Além dos turcos, participarão da Copa das Confederações a França (atual campeã e país-sede), Estados Unidos (campeão da Concacaf), Colômbia (campeã da Copa América), Camarões (campeão da Copa da África), Nova Zelândia (campeã da Copa da Oceania), Japão (campeão da Copa da Ásia) e Brasil (campeão mundial). O torneio será disputado em quatro sedes: Paris (Estádio Parque dos Príncipes), Saint Denis (Stade de France), Lyon (Stade Gerland) e Saint-Etiene (Stade Geoffroy-Guichard). A última edição da Copa dos Campeões foi realizada na Coréia do Sul e no Japão, e o Brasil, dirigido por Émerson Leão, terminou em quarto lugar.