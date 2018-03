Fifa comete erros na lista dos brasileiros Pior que a lista de Pelé, só a falta de conhecimento da Fifa sobre a história do futebol. Pelo menos foi o que ficou evidente no site do evento dos melhores do mundo (www.the-100.com). Entre os erros, Pelé aparece como se tivesse passado quase toda a carreira no São Paulo ? cuja camisa é toda branca, segundo a Fifa. Carlos Alberto Torres jogou no Corinthians; Júnior está em atividade e Romário ainda joga no Vasco. E Maradona deu seus primeiros toques na bola no Cebollitos, que aparece na lista dos clubes brasileiros. A lista da Fifa é dividida por continentes e países. A página dos países traz o nome dos jogadores e uma relação de clubes onde os escolhidos jogaram. Na página do Santos (www.the-100.com/clubs/Santos.aspx), por exemplo, o desenho da camisa que aparece é a do Palmeiras. Na página do Palmeiras (www.the-100.com/clubs/Palmeiras.aspx), o nome de Djalma Santos aparece entre os jogadores atuais.