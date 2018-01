Fifa confirma Brasil em 1º no ranking A derrota para a fraca seleção do Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 por 1 a 0, em Quito, não abalou a liderança do Brasil no ranking da Fifa, publicado nesta quarta-feira. Segundo a relação da entidade, o Brasil permanece na primeira colocação com 807 pontos seguido da atual campeã mundial França, com 792. A Argentina aparece na terceira posição com 770 pontos. A alteração mais significante nesta nova publicação ficou por conta da evolução da Alemanha, que volta a figurar na oitava posição, deixando o Paraguai em nono. A Itália ultrapassou Portugal e garantiu o quarto lugar. A lista foi anunciada depois de 107 partidas realizadas entre as seleções de todo o mundo e levou em consideração as equipes que representam a Uefa, com 28 seleções européias; a Conmebol, com sete equipes sul-americanas; a CAF, com seis seleções africanas; a Concacaf, com quatro equipes da América Central e mais quatro da Confederação Asiática (AFC). Confira a lista da dez primeiras: 1º) Brasil - 807 pontos 2º) França - 792 pontos 3º) Argentina - 770 pontos 4º) Itália - 750 pontos 5º) Portugal - 735 pontos 6º) República Checa - 732 pontos 7º) Espanha - 725 pontos 8º) Alemanha - 714 pontos 9º) Paraguai - 713 pontos 10º) Holanda - 709 pontos