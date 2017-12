Fifa confirma Mundial com 16 clubes A Fifa confirmou hoje, em reunião em Zurique, na Suiça, a realização do Mundial de Clubes para o ano de 2003. O torneio, que seria realizado este ano na Espanha, foi cancelado depois da quebra da ISL, a empresa de marketing esportivo organizadora do evento. Na reunião, os dirigentes acertaram que a competição terá o número de participantes ampliado de 12 para 16 equipes. O comitê executivo da Fifa decidirá a data, a forma de disputa e o local em uma nova reunião marcada para o dia 1º de julho, na Coréia do Sul. O mais provável é que sejam convidados os 12 times que fariam o Mundial este ano - Boca Juniors (Argentina), Deportivo La Coruña (Espanha), Wollongong (Austrália), Zamalek (Egito), Palmeiras (Brasil), Olímpia (Honduras), Galatasaray (Turquia), Al-Hilal (Arábia Saudita), Real Madrid (Espanha), Jubilo Iwata (Japão), Hearts de Oak (Gana) e Galaxy (EUA). A decisão de aumentar para 16 o número de participantes pode beneficiar o Corinthians - campeão da primeira edição, em 2000. A Espanha teria a prioridade para sediar o campeonato, mas outros 11 países já demonstraram interesse: Austrália, Egito, Inglaterra, Irã, Japão, México, Qatar, Arábia Saudita, Tunísia, Uruguai e Estados Unidos.