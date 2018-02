Fifa confirma pena imposta pela Uefa a David Navarro A Fifa se uniu à Uefa no castigo ao jogador David Navarro, do Valencia, que quebrou o nariz do argentino Burdisso ao acertar-lhe um soco depois da partida entre o clube espanhol e a Inter de Milão, disputada dia 6 de março, pela Liga dos Campeões da Europa. Assim, a Fifa anunciou nesta terça-feira que a pena de sete meses imposta pela Uefa a Navarro em jogos válidos por competições européias se estenderá a todas as competições que seu clube disputar. A Uefa vai analisar dia 28 os recursos apresentados pelos clubes contra as punições aplicadas aos seus jogadores. Pelo lado da Inter, Burdisso e o lateral brasileiro Maicon foram suspensos por seis partidas de competições organizadas pela entidade, o que significa que estão fora de toda a primeira fase da próxima edição da Liga dos Campeões. Além deles, o zagueiro colombiano Córdoba e o atacante argentino Julio Cruz foram suspensos por dois jogos em competições européias. No Valencia, o outro punido foi o zagueiro Marchena, que pegou quatro jogos de suspensão, o que o tira dos confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.