Fifa congela suspensão da Associação Iraquiana de Futebol O jogo de classificação para a Copa do Mundo a ser realizado entre o Iraque e a Austrália no próximo fim de semana ocorrerá conforme o planejado depois de a Fifa ter aceitado congelar temporariamente a suspensão do país árabe. A partida corria o risco de não acontecer depois de a Fifa ter anunciado, na segunda-feira, a suspensão do atual campeão da Ásia em resposta à decisão do governo iraquiano de dissolver seu Comitê Olímpico Nacional. A entidade máxima do futebol, no entanto, concordou em revogar a medida depois de o Iraque ter fornecido por escrito garantias de que não havia dissolvido a Associação Iraquiana de Futebol (IFA). A Fifa divulgou um comunicado na quinta-feira confirmando ter cancelado a punição a fim de que o jogo de classificação para a Copa do Mundo com a Austrália, marcado para o domingo, possa ocorrer normalmente. Mas a entidade avisou os iraquianos de que a medida era apenas provisória e vigoraria somente se algumas precondições fossem atendidas. O órgão internacional ressaltou que ainda há preocupações sobre as tentativas do governo iraquiano de controlar suas federações nacionais e convocou delegações da Confederação de Futebol da Ásia (AFC) e da IFA para ir até Zurique debater essas questões. "Essa carta (enviada pelos iraquianos) representa um passo positivo. No entanto, ela não responde totalmente às preocupações da Fifa a respeito das tentativas do governo de controlar as federações iraquianas e o Comitê Olímpico Nacional", afirmou a Fifa em um comunicado. O presidente da AFC, Mohamed Bin Hammam, que liderou os esforços para suspender o Iraque como parte de sua posição contrária às ingerências políticas na área esportiva, elogiou a carta enviada pelos iraquianos, mas disse que o país precisava voltar atrás a respeito da dissolução de sua entidade olímpica. "Esse processo se completará apenas quando for cancelada a suspensão imposta ao Comitê Olímpico Nacional e a todas as entidades esportivas", disse. "Somente uma manobra do tipo pode fazer com que haja confiança novamente nas entidades esportivas do Iraque." Ali al-Dabbagh, porta-voz do governo iraquiano, elogiou a decisão mais recente da Fifa, que descreveu como sendo "correta". Dabbagh participa atualmente de uma conferência internacional sobre o Iraque realizada em Estocolmo. O porta-voz, no entanto, deu sinais de que o governo iraquiano não voltaria atrás em sua decisão de acabar com o Comitê Olímpico Nacional do Iraque. "O Comitê Olímpico Nacional carece de legitimidade. Mas a Associação Iraquiana de Futebol ficou fora da decisão do gabinete", disse. "Haverá eleições dentro de três meses a fim de que seja escolhido um novo comitê olímpico. Mas a federação de futebol continua a funcionar normalmente", afirmou. (Reportagem adicional de Mariam Karouny em Estocolmo) (Reportagem de Julian Linden)