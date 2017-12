Fifa considera bom o desempenho dos árbitros na Copa A Fifa avaliou nesta segunda-feira como "bom" o desempenho dos árbitros nos primeiros jogos da Copa do Mundo. "O mundo inteiro pôde ver que as atuações dos árbitros até agora foram boas", declarou o diretor de comunicação da entidade, Markus Siegler, na coletiva de imprensa promovida pelo Comitê de Organização do Mundial. O inusitado é que poucas horas depois o árbitro egípcio Essam Abdullah validou um gol irregular do Japão na derrota por 3 a 1 para a Austrália, em Kaiserslautern. No lance, o goleiro Schwarzer foi desequilibrado pelo Yanagisawa Takahara e depois empurrado pelo também atacante Takahara no momento em que tentava interceptar um cruzamento, que acabou se convertendo em gol. Schwarzer garantiu que Abdullah pediu desculpas pelo erro. "Depois da partida ele disse ao Viduka [capitão australiano] que Deus estava do seu lado, porque o resultado final nos favoreceu", afirmou. "Ele cometeu um erro, mas todo mundo erra. Acho que foi um grande gesto admiti-lo."