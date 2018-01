Fifa convoca para jogo beneficente A Fifa divulgou nesta terça-feira relação com mais de 50 jogadores convidados a participar, dia 15 de fevereiro, de jogo para arrecadar fundos para vítimas do maremoto na Ásia. A partida será no Camp Nou, em Barcelona, e haverá dois times: o Europeu, comandado por Shevchenko, e o Resto do Mundo, com Ronaldinho Gaúcho à frente. Dida, Cafu, Kaká, Ronaldo, Cris, Adriano, Juninho Pernambucano são os brasileiros convocados.