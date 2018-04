Fifa convoca Ronaldo para atrair estrangeiros na Copa das Confederações

GENEBRA - Preocupada com a pouca atenção dada por torcedores estrangeiros e pela imprensa internacional à Copa das Confederações, a Fifa, Ronaldo e o governo brasileiro vão se lançar em uma operação no exterior para tentar atrair interesse ao evento que ocorre em pouco mais de dois meses no Brasil. Neste domingo, a entidade e Ronaldo apresentarão o evento ao público italiano, em uma conferência organizada em Turim. Fuleco e a própria taça que será entregue ao campeão também viajarão, na esperança de chamar a atenção para o evento.

Ao todo, foram disponibilizados 852.841 bilhetes para os 16 jogos do torneio. A Fifa garante que a venda já bateu recordes, com 546 mil ingressos sendo já distribuídos. Mas, por enquanto, a busca por entradas ocorre essencialmente entre os torcedores das cidades-sede.

A Fifa chegou a programar o fim da terceira fase de venda dos ingressos para a Copa das Confederações no dia 7 de abril. Mas, na esperança de ver estádios cheios, resolveu ampliar as vendas pela internet até o dia 10 de maio. Alguns dos jogos tem uma procura fraca, como Nigéria x Uruguai em Salvador, Taiti x Nigéria em Belo Horizonte e Uruguai x Taiti em Recife, com menos de 10 mil entradas vendidas.

GRANDES ATRAÇÕES

O que chama a atenção da Fifa é que, neste ano, a Copa das Confederações reuniu por acaso algumas das melhores seleções do mundo, incluindo Espanha, Itália, Uruguai, Brasil e México. Mas nem assim a imprensa internacional ou torcedores de outros países estão dando a atenção que a Fifa esperava.

A ideia da Fifa é levar Ronaldo de volta à Itália, local que já atuou e, assim, a atrair a imprensa para explicar o que será o evento que contará com a própria seleção italiana. O Ministério do Esporte também acompanhará Ronaldo e a Fifa para mostrar na Itália o que vem sendo feito no País e tentar desfazer a imagem de atrasos e polêmicas.