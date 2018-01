Fifa corre para salvar Copa de 2002 A falência do grupo de marketing esportivo ISMM (International Sports Media and Marketing) e ISL (International Sports Leisure) abalou as estruturas financeiras do futebol mundial. A constatação foi feita nesta quarta-feira, em Zurique, quando a Fifa anunciou que irá criar uma outra empresa de promoção, a FIFA Marketing AG, com o objetivo de honrar os contratos do grupo com patrocinadores e, assim, salvar a realização da Copa de 2002. O grupo era o principal parceiro da Fifa na promoção do torneio de 2002 (e tinha os direitos também para o torneio de 2006) e o temor é de que a falência atrapalhe a competição. A falência da ISMM foi decretada por um tribunal suíço e a empresa deverá apresentar um recurso à Corte de Apelação de Zoug, também na Suíça. Mas sem uma definição sobre a situação legal e financeira da ISMM, a Fifa decidiu tomar iniciativas para evitar o pior. A nova empresa criada pela entidade irá honrar os contratos da ISMM com patrocinadores, enquanto o grupo Kirch, que desde 1996 atua em conjunto com a companhia falida, terá prioridade nos direitos de transmissão das imagens do evento. O anúncio de hoje, porém, não deverá ser suficiente para resolver os problemas e a preocupação do organizadores e patrocinadores da Copa. O presidente da Fifa, Joseph Blatter afirmou que iniciará uma peregrinação para convencer a todos de que o torneio não será cancelado. Na próxima terça-feira, em Yokohama no Japão, Blatter se reúne com 340 representantes das redes de TV contratadas pela ISL para a Copa de 2002. Para salvar o torneio, Blatter ainda se encontra com os comitês que organizam a Copa no Japão e na Coréia do Sul. Para completar a estratégia, o presidente da entidade receberá os representantes das empresas que patrocinam a Copa. "A Fifa irá garantir que fará o possível para proteger os interesses das empresas", afirma um comunicado da entidade, que há muito tempo não passava por uma crise tão profunda.