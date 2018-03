Fifa culpa dirigentes por tragédias O presidente da Fifa, Joseph Blatter afirmou hoje que tragédias como as que causaram a morte 170 pessoas recentemente em estádios da África e Ásia são conseqüência da falta de organização. ?É fácil tentar responsabilizar os torcedores pelos problemas, mas não é assim. A culpa é das pessoas que organizam o evento?, disse o dirigente. ?Uma coisa é dizer que vai construir um estádio seguro e outra é administrar esse estádio?, acrescentou Blatter, para quem, os outros países não aprenderam com as tragédias ocorridas há cerca de uma década na Europa. ?Temos indícios alarmantes, de que os ensinamentos não foram assimilados?, finalizou.