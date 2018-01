Fifa dá ajuda para vítimas do tsunami A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, que destinará uma quantia extra de 2,3 milhões de euros para os países atingidos pelas tsunami (ondas gigantes), no último mês de dezembro. A entidade máxima do futebol já havia ajudado anteriormente com cerca de 6 milhões de euros. Dos 2,3 milhões de euros, pouco mais de 1,6 milhão serão destinados ao Sri Lanka, país mais castigado pela tragédia. A Tailândia receberá 375 mil euros e as Ilhas Maldivas ficará com 370 mil euros. Todo o dinheiro doado pela Fifa foram para um fundo criado pela entidade e a AFC (Confederação Asiática de Futebol) para a reconstrução de infra-estruturas de futebol nos países vitimados pelas ondas gigantes.