Fifa dá o pontapé inicial para a Copa 2006 A Fifa dá na próxima quinta-feira o pontapé inicial à Copa do Mundo 2006, a ser disputada na Alemanha. Liderado pelo presidente da Uefa, o sueco Lennart Johansson, todo o escritório do Comitê Organizador do Mundial, vai se reunir em Doha e apresentar os primeiros preparativos para o torneio. Entre os temas que serão discutidos estão a aprovação formal das eliminatórias de cada confederação, a fórmula de sorteio e o calendário das partidas de primeira fase e da etapa final. O direito a uma vaga na repescagem também será tratado com a AFC, Concacaf, Conmebol e OFC. No encontro, a possibilidade de jogadores com dupla nacionalidade, que já atuaram por uma seleção, defenderem outra equipe nacional, será um dos temas debatidos.