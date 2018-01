Fifa dá parecer na 3ª sobre suspensos A Fifa prometeu anunciar na próxima terça-feira qual é a real situação dos jogadores suspensos pela Federação Italiana de Futebol, por 1 ano, pelo uso de passaportes falsos. A entidade chegou a anunciar que a punição se estendia ao mundo todo, mas os clubes não foram notificados. Com isso, e respaldado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, o Palmeiras resolveu escalar o atacante Fábio Júnior, um dos atletas envolvidos, na última quarta-feira, contra o Universidad do Chile, pela Copa Mercosul. O secretário-geral da Fifa, Michel Zen-Ruffinen, voltou das férias nesta sexta-feira, mas preferiu esperar o retorno do presidente da entidade, Joseph Blatter, para se pronunciar sobre o caso. Existe até a possibilidade de o Palmeiras ser punido por ter utilizado Fábio Júnior. Mas os dirigentes da Fifa podem restringir a suspensão à Itália, para evitar problemas judiciais nos outros países.