Fifa dá primeiro gol da Argentina a Crespo, mas tem dúvida O grupo de Estudos Técnicos da Fifa anunciou neste domingo que decidiu conceder ao atacante Hernán Crespo a autoria do primeiro gol da Argentina diante do México, na segunda partida válida pela fase de oitavas-de-final do Mundial, realizada neste sábado. No entanto, a entidade reconheceu que tem dúvidas a respeito do lance. O gol foi marcado aos 10 minutos de jogo, a partir de um escanteio cobrado pelo meia Riquelme e que o atacante mexicano Jared Borgetti, acossado por Crespo, acabou desviando contra seu próprio arco. "O grupo de especialistas analisou exaustivamente as imagens do gol e decidiu concedê-lo a Crespo, que parece que chega a tocar na bola", afirmou o porta-voz da Fifa, Markus Siegler. Mas ele revelou que os estudiosos continuavam em dúvida, mas que, "quando isso acontece, a norma é favorecer o atacante". Com isso, Crespo passou a fazer parte do grupo de jogadores que já marcaram três gols nesta Copa, até o início das oitavas-de-final: o espanhol Fernando Torres, o alemão Lukas Podolski, e o também argentino Maxi Rodríguez. O artilheiro é o alemão Miroslav Klose, com quatro gols marcados em quatro jogos.