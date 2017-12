Fifa dá razão aos clubes europeus A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) perdeu a queda-de-braço contra os clubes europeus. A Fifa anunciou que as equipes que contarem com atletas brasileiros ou sul-americanos só terão obrigação de liberá-los para a seleção em jogos das Eliminatórias da Copa de 2002. Por isso, Rivaldo (Barcelona), Élber (Bayern de Munique), Lúcio (Bayer Leverkusen) e Júnior (Parma) irão desfalcar o time de Felipão no amistoso desta quinta-feira, contra o Panamá. "O caso da América do Sul é especial, pois cada time disputa 18 partidas na classificatória, o que já exige que os jogadores sejam dispensados muitas vezes", explicou o assessor de Imprensa da Fifa, Andres Cantor. Segundo ele, por esse motivo, a entidade excluiu os clubes europeus da obrigação de ceder atletas para amistosos. Andres Cantor ressalta que a regra para liberação de jogadores para as Eliminatórias do Mundial está mantida. Os convocados deverão estar à disposição de suas seleções cinco dias antes de cada partida.