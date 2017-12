Fifa dá Troféu "Fair Play" a italiano A Fifa anunciou nesta quinta-feira o ganhador do Troféu ?Fair Play? de 2001, concedido ao jogador que apresentou mais esportividade e ?jogo limpo? na temporada. O escolhido foi o italiano Paolo di Canio, da equipe inglesa West Ham. Di Canio protagonizou um lance polêmico no Campeonato Inglês. Diante do gol vazio, ele pegou a bola com as mãos e parou a jogada para que o goleiro adversário, Paul Gerrard, da equipe do Everton, pudesse ser atendido pelos médicos. Por causa dessa atitude, e do empate por 1 a 1 na partida, o italiano chegou a ser criticado até por alguns companheiros de time. Mas o ato acabou lhe proporcionando o prêmio da Fifa. Além de Di Canio, a entidade resolveu dar uma menção honrosa para o ganês Sumaila Abdallah, que, durante o campeonato local, salvou a vida de outro jogador, fazendo respiração boca a boca após um choque que deixou o adversário desacordado. Os prêmios ?Fair Play? serão entregues no dia 17 de dezembro, na Festa anual da Fifa. Na ocasião, também será anunciado quem foi eleito o melhor jogador do ano. O português Luis Figo e o espanhol Raúl González, ambos do Real Madrid, e inglês David Beckham, do Manchester United, concorrem ao título.