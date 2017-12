Fifa decide acabar com o ?gol de ouro? A Fifa decidiu neste sábado acabar com o ?gol de ouro?, recurso de desempate para determinar o vencedor de uma partida que vai para a prorrogação. Em reunião realizada em Londres novas regras foram estabelecidas. A entidade máxima do futebol determinou também que daqui por diante o número de substituições em amistosos internacionais seja limitado a apenas seis jogadores (até então, não havia limite). A proposta de prolongar por 20 minutos o intervalo de partida ao invés dos 15 atuais foi rechaçada.