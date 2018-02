Fifa decide adiar julgamento do atacante Dodô

A Fifa cancelou o julgamento do atacante Dodô pelo caso de doping no Campeonato Brasileiro. A entidade enviou um comunicado ao jogador, que pode defender o Fluminense na Copa Libertadores 2008. A audiência de Dodô, pego pelo uso de um moderador de apetite, estava marcada para o dia 15 de janeiro. A data do novo julgamento ainda não foi definida pela Fifa, que espera colher mais provas para o processo. Destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Dodô é um dos grandes sonhos do Fluminense para 2008. O clube das Laranjeiras espera acertar a contratação do atleta ainda nesta semana. O jogador é um dos pedidos do técnico Renato Gaúcho.