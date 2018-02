Fifa decide apostar na tecnologia O comitê executivo da Fifa anunciou que vai testar um novo sistema de comunicação entre os árbitros e seus assistentes nos jogos de futebol. O sistema de rádio será testado a partir da Copa das Confederações, que será disputada na França de 18 a 29 de junho. A Fifa acredita que o novo sistema de comunicação vai contribuir para melhorar a eficácia das decisões nos jogos. A utilização do sistema foi aprovada pelos membros da International Board, em encontro que ocorreu neste final de semana em Belfast. Ao mesmo tempo que decidiu apostar na tecnologia, os homens da Fifa rechaçaram a proposta de colocar árbitros assistentes na linha do gol e também não aprovaram a proposta de suspensão por tempo durante uma partida, como acontece em outros esportes. Embora discuta dispositivos que podem influenciar o esporte de maneira positiva, a reunião da International Board também gastou um pouco de tempo para determinar que as camisas dos atletas têm obrigatoriamente que ter mangas e adiou a votação do estudo que prevê o uso de imagens para auxiliar decisões de arbitragem, mas manteve a decisão de usar imagens para decidir questões disciplinares.