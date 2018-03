Fifa define amanhã número de países na Copa A maioria dos membros do principal corpo técnico da Fifa alerta: a Copa do Mundo de 2006 deveria se manter com os atuais 32 times, e não com 36, como querem os países sul-americanos. Hoje, os assessores técnicos estiveram reunidos durante todo o dia para avaliar as consequências positivas e negativas de uma mudança no número de participantes no evento. A Fifa tomará uma decisão final amanhã, em Zurique, em uma reunião que contará com a presença do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e dos demais membros do comitê executivo da entidade máxima do futebol. Na sede da Fifa, porém, todos concordam que, seja qual for a recomendação técnica dos assessores da entidade, o que determinará a ampliação ou não serão os aspectos políticos. Segundo a maioria dos técnicos da Fifa, que cuidam das consequências esportivas das decisões da entidade, o ideal para o futebol seria a manutenção dos 32 times. O principal argumento é de que seria complicado montar os grupos da primeira fase da competição com quatro novas equipes. Isso iria requerer nove grupos com quatro times cada. O problema é que a regra para a classificação para a segunda fase teria que ser mudada e nem todos os segundos colocados em seus grupos se classificariam. De acordo com a maioria dos membros do corpo técnico da Fifa, se a Copa fosse ampliada, o número teria que ser de 40 equipes. Os times seriam dividos em oito grupos, cada um com cinco países. O problema, nesse caso, é que seria necessário que mais 32 jogos fossem disputados durante o evento, o que exigiria mudanças na infra-estrutura e no financiamento do Mundial. Em termos econômicos, os técnicos da Fifa não acreditam que um número maior de jogos possa trazer lucros maiores para os organizadores do evento. Adiamento - Amanhã, além da decisão sobre o futuro da Copa de 2006, a Fifa anunciará se adiará a realização do Mundial de Futebol feminino, que está programado para ocorrer na China em setembro. O motivo seria a pneumonia atípica que está impedindo a ida de visitantes à Pequim e Hong Kong.