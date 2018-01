Fifa define amanhã os cabeças-de-chave A Fifa define nesta terça-feira as 8 seleções que serão cabeças-de-chave na Copa de 2006, na Alemanha. O anúncio acontece na cidade alemã de Leipzig, onde na próxima sexta-feira também será realizado o sorteio dos grupos do Mundial. Por enquanto, a única coisa certa é que a Alemanha, por ser o país-sede, será o primeiro cabeça-de-chave. Mas não deve haver surpresas nos demais escolhidos, apesar de a Fifa ainda não ter confirmado os critérios que usará para determiná-los. Provavelmente, a Fifa deve manter o que já fez em 2002, quando usou os resultados das duas últimas Copas e a posição no ranking mundial nos últimos 3 anos para definir os cabeças-de-chave. Assim, se prevalecer essa fórmula, Brasil, Itália, França, Argentina, Espanha, México e Inglaterra irão ficar com as outras 7 vagas. A Copa do Mundo acontece entre os dias 9 de junho e 9 de julho, na Alemanha, mas, para as seleções classificadas, a disputa já começa na próxima sexta-feira, com o sorteio dos grupos. E o evento promete ser grandioso, com transmissão ao vivo para 150 países e a expectativa de audiência de 320 milhões de pessoas por todo o mundo.