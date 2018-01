Fifa define nesta quinta data de inscrições da Copa O Comitê Executivo da Fifa analisará nesta quinta-feira o pedido feito pelos técnicos das seleções para que a data de entrega da lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo seja adiada em duas semanas - o prazo dado pela entidade termina dia 15 de maio e os treinadores sugerem a data de 31 de maio para inscrever os 23 jogadores. Os treinadores entregaram o pedido por escrito para a Fifa na semana passada, quando estiveram reunidos em Dusseldorf para participar de um congresso sobre o Mundial. Na ocasião, o sueco Lennart Johansson, que é um dos vice-presidentes da Fifa, deixou no ar a possibilidade de a reivindicação dos técnicos ser aceita. ?Entendo a posição deles. Vamos ver o que é possível fazer?, declarou. A reunião do Comitê Executivo será realizada em Zurique (Suíça), na sede da entidade. Também será discutida a possibilidade de criar penas mais severas para punir manifestações racistas.