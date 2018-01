Fifa define nova lei de transferência Nesta quinta-feira, na reunião do Comitê Executivo em Buenos Aires, a Fifa aprovou a nova regulamentação mundial sobre transferências de jogadores, que entrará em vigor no dia 1º de setembro. A legislação deixa apenas um período por ano para as transferências. As federações nacionais serão comunicadas das novas regras e deverão se adequar até o final do ano. "A prática vai mostrar se a lei é boa ou não, mas foi negociada com a Uefa (União Européia) e os jogadores", revelou o presidente da entidade, Joseph Blatter. O texto final será conhecido nos próximos dias, mas o acordo com a Uefa acertava a compensação para os clubes em transferências de jogadores menores de 23 anos, contratos de no mínimo um e no máximo cinco anos e regras para evitar transferências de jogadores menores de idade.