Fifa define número de países da Copa-2006 O clima é de expectativa amanhã, em Paris. E tudo por causa da reunião do Comitê Executivo da Fifa, em um hotel no centro da cidade. O principal assunto a ser tratado é a definição do número de países que disputarão a próxima Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha. Enquanto parte da ala mais conservadora da entidade defende a manutenção de 32 seleções, a América do Sul, por meio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), faz pressão nos bastidores para que passe a 36. Brasileiros, argentinos e uruguaios, indignados com o fato de o continente ter perdido uma das cinco vagas a que tinha direito até a Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, tentam convencer representantes de outras federações a defender tal mudança. Já consideram que até o presidente do Comitê Organizador Alemão, o ex-jogador Franz Backembauer, defende a proposta. Só porque no começo do ano, ao ser questionado sobre o que achava da idéia, disse que "para a Alemanha não haveria problema, pois se trata de quatro países a mais para mandar turistas e torcedores", disse, referindo-se ao eventual aumento do lucro alemão com a realização do evento. Pauzinhos - A última grande mobilização dos sul-americanos para analisar o assunto aconteceu em março. Reunidos na sede da Conmebol, os cartolas discutiram o andamento da campanha pró-36 e aclamaram o Brasil como representante do continente na realização do Mundial de 2014. Amanhã, o presidente da Conmebol, Nicholas Leóz, ao lado de Ricardo Teixeira (Brasil) e Julio Grondona (Argentina), vão saber se todo o trabalho que desenvolveram nos últimos meses teve ou não o resultado esperado.