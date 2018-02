Fifa define o calendário do futebol na Olimpíada de Pequim A quase um ano e meio da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a Fifa aprovou o calendário dos torneios masculino e feminino da competição em reunião nesta terça-feira, na cidade suíça de Zurique. A comissão da entidade, reunida na sede da Fifa, decidiu que o torneio masculino começará em 7 de agosto na cidade de Xangai, enquanto a final está marcada para o dia 23, no Estádio Nacional de Pequim. Já o torneio feminino começará em 6 de agosto, na cidade de Tianjin, e termina dia 21, no Estádio dos Trabalhadores de Pequim. Os 58 jogos da competição serão disputados em cinco sedes: Pequim (dois estádios), Qhinhuangdao, Xangai, Shenyang e Tianjin. Além disso, o sistema de classificação do torneio feminino, que terá 12 participantes em vez de dez, prevê um confronto entre o Brasil, que perdeu para a Argentina na final do Sul-Americano, e o segundo da Confederação Africana de Futebol (CAF), que lutarão por uma vaga numa espécie de repescagem. No masculino, o Brasil se garantiu com o título do Sul-Americano sub-20, conquistado no último domingo em Assunção, no Paraguai. As demais seleções serão escolhidas por meio de Pré-olímpicos, que terminarão até março de 2008.