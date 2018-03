Fifa demite diretor de comunicação A Federação Internacional de Futebol (Fifa) comunicou nesta terça-feira a demissão do diretor de comunicação da entidade, o inglês Keith Cooper. O fato acontece menos de duas semanas depois do encerramento do Mundial, no qual Cooper teve ativa participação. Um porta-voz do órgão, Andreas Herren, disse apenas que o contrato de Cooper expiraria no final do ano, mas que lhe foi comunicado que não seria renovado e que ele estava imediatamente desligado de suas funções. Markus Siegler, porta-voz particular do presidente da Fifa, Joseph Blatter, é quem assume o cargo. Cooper disse que não entende os motivos de sua demissão e que também não lhe foi dada nenhuma explicação. ?Parece que sob as leis suíças não é necessário dar explicações?, declarou. Cooper recebeu a notícia através do recém empossado secretário-geral da entidade, Urs Linsi, que substituiu a Michel Zen-Ruffinen. Ruffinen deixou a Fifa após ter feito denúncias de corrupção contra Blatter durante a campanha deste pela reeleição no cargo. Blatter foi reeleito presidente da Fifa na véspera da abertura da Copa do Mundo, dia 29 de maio.